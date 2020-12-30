Трое российских военных ранены после обстрела боевиками БТР в Сирии

В Сирии трое российских военных пострадали после обстрела боевиками бронетранспортёра.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Идлибе, об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В 15:45 по местному времени войска обеспечивали безопасный вывод турецкого наблюдательного поста в районе населённого пункта Трумба, когда БТР-82А подвергся обстрелу из ПТРК. Стреляли со стороны территории, занятой протурецкими бандформированиями. В результате попадания ракеты в транспортёр, трое российских военных получили лёгкие ранения. Они были госпитализированы, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Российское военное командование в Сирии, сирийские органы безопасности и турецкие военные совместно проводят расследование инцидента.