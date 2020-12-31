Российские военные в 2020 году получили 250 тысяч единиц вооружения, в том числе модифицированное оружие и новейшие разработки.
Как сообщает издание volga-day. ru, в Минобороны заявили, что боевые мощности Вооружённых сил выросли в 2020 году на 13 процентов, в то время как оснащённость новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники возросла до 71 процента.
Что касается Ракетных войск стратегического назначения, то этот показатель составил 86 процентов.
Эксперты связывают наращивание Россией военной мощи с попытками НАТО усилить своё влияние вблизи российских границ.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".