В 2020 у границ России "разлетались" самолёты-разведчики

Российские операторы радаров провели напряженный год, отслеживая более миллиона рейсов в 2020 году.

Из них около 10 в день были военными самолетами, в том числе секретными самолетами-разведчиками вблизи границ страны в Европе и Азии.

1 января Министерство обороны России сообщило, что в 2020 году вблизи воздушных границ России было обнаружено около 2900 боевых самолетов и 1100 разведывательных.

Начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской сообщил журналистам, что на имя генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга было направлено официальное письмо с выражением озабоченности России.

В свою очередь, официальные лица НАТО заявляют, что их собственные пилоты совершили по меньшей мере 350 боевых вылетов в ответ на российские военные маневры:

"В последние годы мы наблюдаем повышенный уровень российской военно-воздушной активности вблизи границ Альянса, - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. - Мы всегда бдительны."

Впрочем, ещё в марте заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин дал ответ на эти обвинения, заявив журналистам, что полеты выполняются с включенными транспондерами в соответствии с заранее предусмотренными планами полетов", идобавил: