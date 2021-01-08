Британцы установят на свои истребители новые мини-ракеты

Британские военные установят на свои истребители F-35B новые крылатые мини-ракеты Spear 3. Офис подписал первый контракт с разработчиком на 750 млн долларов.

Ожидается, что ракеты будут установлены до 2025 года. Такое же вооружение в будущем получат истребители Eurofighter Typhoon.

Spear 3 способна поражать цели на расстоянии 140 км. Разработчики планируют в дальнейшем использовать ракету в оружии, которое будет работать с искусственным интеллектом.