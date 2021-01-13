На танки для ВСУ ставили старые советские пушки вместо новых украинских

На Украине ведётся разбирательство из-за оснащения танков для ВСУ старыми советскими пушками вместо новейших украинских.

Как сообщает издание topwar. ru, в настоящее время возбуждено уголовное дело по фактам поставок в 2015–2016 годах 125-мм старых советских стволов пушек 2А46М вместо украинских КБА-3.

КБ "Артиллерийское вооружение" должно было по контракту поставить Харьковскому "Заводу имени Малышева" пушки КБА-3. Но из-за отсутствия необходимого оборудования для изготовления данного вооружения "Артиллерийское вооружение" закупило у Киевского бронетанкового завода старые советские пушки, которые были очищены от ржавчины, окрашены и переданы Харьковскому предприятию под видом КБА-3.

В настоящее время известно о 14 фактах такого подлога.