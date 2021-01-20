Военнослужащие США и НАТО отработали во время недавних учений атаку на Крымский полуостров.
Как сообщает издание ctnews. ru, ВВС США совместно с силами североатлантического альянса проводили манёвры над акваторией Чёрного моря. Эксперты сходятся во мнении, что данный район для учений был выбран с целью оценки военного потенциала России в Крыму.
Известно, что в учениях, помимо американских ВВС, приняли участие воздушные силы Великобритании, Италии и Румынии, которые задействовали самолёты и беспилотники.
Отмечается, что в ходе манёвров отрабатывалось применение высокоточной ракеты AGM-158 JASSM, способной наносить удары по объектам инфраструктуры противника.
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