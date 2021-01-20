ВВС США перебросят в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1B

Американские ВВС перебросят в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Известно, что группа будет состоять из четырёх машин из состава седьмого бомбардировочного крыла с базы Дайесс в Техасе.

Как сообщает "Интерфакс", точная дата переброски военных самолётов пока неизвестна, однако ожидается, что это произойдёт в период с 7 по 20 февраля текущего года.

Сообщается, что бомбардировщики будут базироваться на авиабазе Эрланн в центре Норвегии, где в настоящее время находятся эскадрилья истребителей F-35A Lightning II и вертолёты Sea King Mk43B норвежских ВВС.