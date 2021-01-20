Литва выступает за укрепление военного сотрудничества с США

Литва выступила за укрепление военного сотрудничества с Соединёнными Штатами, а также за увеличение численности войск НАТО.

Как сообщает издание informing. ru, свою позицию Литва мотивирует необходимостью сдерживания России у берегов Балтийского моря.

Отмечается, что Литва также готова увеличить финансирование на вооружение и свою оборонную мощь.

Литовский сейм одобрил резолюцию, согласно которой закрепляется военное партнёрство с США, а также ставится целью добиться постоянного присутствия американских военных на территории страны.