Литва выступила за укрепление военного сотрудничества с Соединёнными Штатами, а также за увеличение численности войск НАТО.
Как сообщает издание informing. ru, свою позицию Литва мотивирует необходимостью сдерживания России у берегов Балтийского моря.
Отмечается, что Литва также готова увеличить финансирование на вооружение и свою оборонную мощь.
Литовский сейм одобрил резолюцию, согласно которой закрепляется военное партнёрство с США, а также ставится целью добиться постоянного присутствия американских военных на территории страны.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.