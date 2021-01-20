В Нагорном Карабахе при разминировании районов обнаружили запрещённые кассетные боеприпасы.
Как сообщает ТАСС, речь идёт о кассетных суббоеприпасах М-85, использование которых запрещено нормами международного права. Боеприпасы данного вида были обнаружены российскими сапёрами в ходе разминирования Степанакерта. Об этом рассказал начальник инженерных войск РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Отмечается, что российские военнослужащие систематически обнаруживают в данной местности минные поля разных типов. Сапёры находят множество неразорвавшихся снарядов и брошенных боеприпасов.
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