Запрещённые боеприпасы обнаружили при разминировании в Карабахе

В Нагорном Карабахе при разминировании районов обнаружили запрещённые кассетные боеприпасы.

Как сообщает ТАСС, речь идёт о кассетных суббоеприпасах М-85, использование которых запрещено нормами международного права. Боеприпасы данного вида были обнаружены российскими сапёрами в ходе разминирования Степанакерта. Об этом рассказал начальник инженерных войск РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Отмечается, что российские военнослужащие систематически обнаруживают в данной местности минные поля разных типов. Сапёры находят множество неразорвавшихся снарядов и брошенных боеприпасов.