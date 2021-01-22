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Полиция временно "обезглавила" ФБК*: трое руководителей задержаны

Силовые структуры » МВД

Сотрудников ФБК* Навального задержали за призывы выходить на несанкционированную акцию в поддержку арестованного Алексей Навального.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным ИА, в четверг были задержаны Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, а также юрист Любовь Соболь и сотрудник Фонда Георгий Албуров.

Ярмыш в Twitter уже отписалась:

Полиция временно "обезглавила" ФБК*: трое руководителей задержаны. пост
@Kira_Yarmysh

Со слов полицейских, на неё составлены протоколы за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статьи 20.2 и 19.3 КоАП).

Любови Соболь же грозит арест на срок до 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия. Об этом сообщил её адвокат Владимир Воронин.

Напомним, что сторонники Алексея Навального активно распространяют посредством интернет призывы к проведению акций в поддержку основателя ФБК*.

Роскомнадзор и Генпрокуратура потребовали убрать видеоролики с призывами к незаконным акциям, вовлекающие в участие в них несовершеннолетних.

К слову, политолог Павел Данилин уверен:

призывающие молодежь выйти на митинги блогеры сами останутся дома.

* имеет статус иноагента

 

Автор: Ольга Лебедева
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