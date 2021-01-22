Правительство Украины одобрило проект новой стратегии военной безопасности. Теперь документ должен быть утверждён Советом национальной безопасности.
Как сообщает издание regnum. ru, стратегия утвердит принципы, цели, приоритеты и пути реализации национальной политики в сфере обороны и национальной безопасности.
В частности, документ закрепляет концепцию комплексной обороны, для реализации которой должны быть привлечены не только ВСУ, но и все структуры безопасности и общества.
Отмечается, что новая стратегия учитывает дисбаланс военных потенциалов Украины и России, а также военную угрозу со стороны последней.
Теперь документ должен одобрить Совет национальной безопасности Украины, а затем утвердить указом президент.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.