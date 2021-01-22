Власти Украины одобрили новую стратегию военной безопасности

Правительство Украины одобрило проект новой стратегии военной безопасности. Теперь документ должен быть утверждён Советом национальной безопасности.

Как сообщает издание regnum. ru, стратегия утвердит принципы, цели, приоритеты и пути реализации национальной политики в сфере обороны и национальной безопасности.

В частности, документ закрепляет концепцию комплексной обороны, для реализации которой должны быть привлечены не только ВСУ, но и все структуры безопасности и общества.

Отмечается, что новая стратегия учитывает дисбаланс военных потенциалов Украины и России, а также военную угрозу со стороны последней.

Теперь документ должен одобрить Совет национальной безопасности Украины, а затем утвердить указом президент.