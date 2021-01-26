Новейший управляемый боеприпас для гаубиц испытают в России

В России планируется провести испытания новейшего управляемого осколочно-фугасного снаряда.

Как сообщает издание politexpert. net, испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого снаряда состоятся на полигоне в Нижегородской области. Испытывать боеприпас будут из гаубиц "Мста-Б" и Д-20 и самоходных установок "Акация" и "Мста-С".

Известно, что испытуемые снаряды имеют несколько разновидностей головок самонаведения, а также спутниковую и инерциальную системы наведения. Отмечается, что в настоящее время в России разрабатывается линейка высокоточных управляемых снарядов.