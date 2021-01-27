Береговая охрана Китая сможет атаковать корабли США без предупреждения

Береговая охрана Китая получила разрешение атаковать американские корабли без предупреждения.

Как сообщает издание evo-rus. com, соответствующий документ подготовило министерство обороны Китая. Отмечается, что приказ касается не только военных, но и гражданских кораблей США.

Такое решение КНР стало ответом на инцидент, во время которого авианосная группа американского флота попыталась войти в территориальные воды Китая.

Береговой охране в подобных случаях предписывается помешать проходу американских кораблей, а в случае агрессии или провокаций, атаковать их без предупреждения.