Индия успешно испытала ракету нового поколения

Индия провела успешные испытания новейшей зенитной ракеты собственного производства Akash-NG.

Как сообщает издание regnum. ru, испытания состоялись 25 января на полигоне штата Одиши. Ракета была запущена с мобильной платформы. Она с точностью перехватила воздушную цель, выполнив при этом сложные манёвры.

После испытания было заявлено о работоспособности всех систем ракеты.

Отмечается, что Akash-NG предназначена для борьбы с беспилотниками, самолётами и крылатыми ракетами противника на расстоянии до 70 километров.