Индия провела успешные испытания новейшей зенитной ракеты собственного производства Akash-NG.
Как сообщает издание regnum. ru, испытания состоялись 25 января на полигоне штата Одиши. Ракета была запущена с мобильной платформы. Она с точностью перехватила воздушную цель, выполнив при этом сложные манёвры.
После испытания было заявлено о работоспособности всех систем ракеты.
Отмечается, что Akash-NG предназначена для борьбы с беспилотниками, самолётами и крылатыми ракетами противника на расстоянии до 70 километров.
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