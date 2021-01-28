Япония планирует создать ракету для возможного удара по России

В Японии задумались над созданием ракеты, которая в случае необходимости сможет нанести удар по России.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японское издание Mainichi Shimbun, правительство страны планирует увеличить дальность действия ракеты 12 типа "Хитонисики".

В настоящее время ракета способна поражать цели в радиусе до 200 километров. Предполагается, что после модернизации она сможет преодолевать расстояние в 900, а затем и в 1500 километров. Крое того, конструкторам предстоит сделать ракету невидимой для радаров противника.

Когда модернизация ракет будет завершена, их планируется разместить на американских базах в Азии, чтобы иметь возможность нанести удары по России, Китаю и Северной Корее.