Россия возбудила дело против литовца Волкова за призыв детей на акции

Помощник блогера Алексея Навального Леонид Волков обвиняется в подстрекательстве несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста.

Волков, находящийся за границей, руководит сетью региональных штабов Навального.

Если его признают виновным, наказание может составить до трех лет лишения свободы.

По данным властей, в видеоролике от 21 января Волков призвал подростков принять участие в несанкционированных демонстрациях на прошлой неделе в поддержку арестованного Навального.

"Волков достоверно знал об отсутствии согласований со стороны уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Несмотря на это, он разместил на YouTube публикации, призывающие несовершеннолетних участвовать в несанкционированных митингах в Москве и других городах России".

Волков, ожидаемо, опроверг обвинения, не потрудившись подобрать аргумент:

"Как обычно, черное — это белое, свобода — это рабство, дважды два — это пять", — написал он в Twitter.

ДЛЯ СПРАВКИ

Волков — давний соратник Навального и ранее занимал пост главы администрации во время его президентской кампании 2018 года, когда власти отказались зарегистрировать Навального кандидатом из-за судимости.

Родился в Екатеринбурге, сейчас живет в Вильнюсе.