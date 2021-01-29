Помощник блогера Алексея Навального Леонид Волков обвиняется в подстрекательстве несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста.
Если его признают виновным, наказание может составить до трех лет лишения свободы.
По данным властей, в видеоролике от 21 января Волков призвал подростков принять участие в несанкционированных демонстрациях на прошлой неделе в поддержку арестованного Навального.
"Волков достоверно знал об отсутствии согласований со стороны уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Несмотря на это, он разместил на YouTube публикации, призывающие несовершеннолетних участвовать в несанкционированных митингах в Москве и других городах России".
Волков, ожидаемо, опроверг обвинения, не потрудившись подобрать аргумент:
"Как обычно, черное — это белое, свобода — это рабство, дважды два — это пять", — написал он в Twitter.
ДЛЯ СПРАВКИ
Волков — давний соратник Навального и ранее занимал пост главы администрации во время его президентской кампании 2018 года, когда власти отказались зарегистрировать Навального кандидатом из-за судимости.
Родился в Екатеринбурге, сейчас живет в Вильнюсе.
Западу нужно понимать, как дальше вести себя с Россией и её руководством. Поскольку уже всем очевидно, что санкции не работают, надо менять тактику влияния.