Испытания ракеты "Циркон" завершатся в нынешнем году

Государственные испытания новейшей российской ракеты "Циркон" завершатся в 2021 году. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Как сообщает издание regnum. ru, такое заявление военачальник сделал в ходе Единого дня военной приёмки. Криворучко отметил, что лётно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты, проведённые с фрегата "Адмирал Горшков" прошли успешно, что позволяет завершить государственные испытания уже в текущем году.

Отмечается, что если государственные испытания пройдут успешно, можно говорить о начале серийных поставок новейшего оружия уже в 2022 году.