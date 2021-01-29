Американский эсминец покинул Чёрное море, испугавшись российских ракет

Американский эсминец "Дональд Кук" покинул Чёрное море после того, как получил предупреждение о наведении на него российских ракет.

Как сообщает издание rossaprimavera. ru, корабль ВМС США прибыл в Чёрное море из Средиземного после дозаправки на Крите. В то же время, российский флот проводил в Чёрном море свои учения, в которых были задействованы ракетные комплексы "Бал".

Американцы получили предупреждение о том, что могут стать реальной целью для российских ракет. После этого "Дональд Кук" резко сменил курс и направился в сторону румынских границ.