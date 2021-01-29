Британия надеется на отказ Турции от военного сотрудничества с Россией

В Великобритании рассчитывают, что Турция откажется от военного сотрудничества с Россией и предпочтёт в качестве партнёра НАТО.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал британский посол в Турции Доминик Чилкотт.

"Наша позиция довольно ясна, и она заключается в том, что мы надеемся, что в будущем Турция будет удовлетворять свои потребности в оборонной промышленности с помощью союзников по НАТО, а не России", — цитирует чиновника издание.

Между тем посол отметил, что союзники НАТО не должны закупать вооружение у России.