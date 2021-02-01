Белорусские офицеры увольняются из армии, чтобы не ехать в Сирию

В Белоруссии офицеры начали массово увольняться со службы, чтобы избежать отправки в Сирию.

Как сообщает издание shraibikus. com, белорусские офицеры и контрактники идут на крайние меры, чтобы избежать отправки на войну в Сирию и увольняются из рядов вооружённых сил. Известно, что на данный момент уже около 50 офицеров решили покинуть службу.

Издание отмечает: появилась информация о возможной отправке в Сирию срочников, которые также начали выражать протест по этому поводу.

Сообщается, что отправка 300 белорусских военных в Сирию запланирована на сентябрь. Предполагается, что там они будут заниматься патрулированием территории.