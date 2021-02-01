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Турция будет самостоятельно модернизировать немецкие танки

Силовые структуры » Министерство обороны

Турция самостоятельно займётся модернизацией закупленных у Германии танков Leopard 2A4. Машине не хватает бронезащиты.

Турция будет самостоятельно модернизировать немецкие танки

Как сообщает издание terrnews. com, Турция закупала "леопарды" у Германии с 2006 по 2011 год. Ранее не было возможности испытать их в боевых действиях, однако сейчас выяснилось, что танкам не хватает броневой защиты, как активной, так и реактивной. Всего турецкая армия получила 354 таких танка, и теперь их предстоит модернизировать, так как потенциальные противники обладают большим числом управляемых противотанковых ракет, попадания которых Leopard 2A4 не выдерживает.

Возможны несколько вариантов модернизации бронемашины. Так, можно отправить танки производителю, который усилит броню и навесит реактивную защиту. Однако, при таком сценарии существенно возрастёт масса танка, и как следствие, упадёт маневренность.

Наиболее вероятна замена башни на прототип от турецкого Altay. Это повысит эффективность танков при меньших затратах.

Автор: Максим Щегольков
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