Российский вице-адмирал Пётр Святашов призвал покончить с заходом американских кораблей в Чёрное море.
Как сообщает РИА "Новости", бывший начальник штаба Черноморского флота призвал более решительно действовать в ответ на присутствие кораблей США в Чёрном море.
"Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить всё что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?" — приводит агентство высказывание Святашова.
Военачальник отметил, что речь не идёт о развязывании войны, однако у России есть достаточно адекватных способов дать достойный ответ американцам.
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