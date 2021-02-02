Российский вице-адмирал Пётр Святашов призвал покончить с заходом американских кораблей в Чёрное море.

Как сообщает РИА "Новости", бывший начальник штаба Черноморского флота призвал более решительно действовать в ответ на присутствие кораблей США в Чёрном море.

"Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить всё что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?" — приводит агентство высказывание Святашова.