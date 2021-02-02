ВСУ стягивают на Донбасс реактивные системы залпового огня и танки

ВСУ стягивают на Донбасс танки и реактивные системы залпового огня. Вероятно обострение конфликта.

Как сообщает издание discover24. ru, вооружённые силы Украины стягивают к линии соприкосновения на Донбассе реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч".

Как сообщают СМИ, в ближайшее время на Донбасс будут также переброшены и другие виды вооружений, с помощью которых возможно вести огонь по целям, находящимся на большом расстоянии. В частности, предполагается переброска РСЗО "Ольха" и комплексов "Гром".

Кроме того, сообщается, что на Донбасс направлены около 100 танков.

Возросшую активность ВСУ эксперты связывают с заявлениями Турции, которая известила о том, что окажет помощь Украине в возвращении территорий.