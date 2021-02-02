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Военная авиация России получит корректируемые авиабомбы

Силовые структуры » Министерство обороны

В России военная авиация может получить на вооружение корректируемые авиабомбы. Эти снаряды способны поражать цели разных видов.

Военная авиация России получит корректируемые авиабомбы

Как сообщает издание voennoedelo. com, такие бомбы способны поражать как статичные, так и движущиеся цели. Кроме того, данный вид оружия способен нести гораздо больший боевой заряд в сравнении с крылатыми ракетами.

"У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству корректируемых авиационных бомб серии КАБ. Завершились испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключили долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооруженных сил. Началось серийное производство", — цитирует издание генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова.

Отмечается, что впервые авиабомбы данного типа были применены в Сирии.

Автор: Максим Щегольков
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