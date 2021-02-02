Военная авиация России получит корректируемые авиабомбы

В России военная авиация может получить на вооружение корректируемые авиабомбы. Эти снаряды способны поражать цели разных видов.

Как сообщает издание voennoedelo. com, такие бомбы способны поражать как статичные, так и движущиеся цели. Кроме того, данный вид оружия способен нести гораздо больший боевой заряд в сравнении с крылатыми ракетами.

"У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству корректируемых авиационных бомб серии КАБ. Завершились испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключили долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооруженных сил. Началось серийное производство", — цитирует издание генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова.

Отмечается, что впервые авиабомбы данного типа были применены в Сирии.