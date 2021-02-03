Плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет испытан в Западной Сибири

В ближайшее время в Западную Сибирь будут направлены танки "Спрут-СДМ1" для проведения испытаний.

Как сообщает РИА "Новости", о планируемых тестах бронетехники рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири", - приводит агентство слова Оздоева.

Кроме того, следующим этапом испытаний планируется проверить танки на возможности по авиадесантированию из самолётов Ил-76МД.