В ближайшее время в Западную Сибирь будут направлены танки "Спрут-СДМ1" для проведения испытаний.
Как сообщает РИА "Новости", о планируемых тестах бронетехники рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири", - приводит агентство слова Оздоева.
Кроме того, следующим этапом испытаний планируется проверить танки на возможности по авиадесантированию из самолётов Ил-76МД.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.