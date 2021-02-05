Атомную подводную лодку "Казань" в ближайшее время передадут флоту

Названы сроки передачи атомной подводной лодки "Казань" флоту. Субмарина может поступить заказчику в самое ближайшее время.

Как сообщает издание topwar. ru, о том, что субмарина проекта 885 М (Ясень-М) будет передана флоту уже в январе этого года сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

АПЛ "Казань" находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Судите сами: лодка пробыла на испытаниях 2,5 навигации, и мы уже приближаемся к первому сервисному интервалу, когда обычно выполняется ремонт механической части. Сегодня мы не видим вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний. Готовимся закончить свою часть к концу февраля", — цитирует "Военное обозрение" Рахманова.

Известно, что строительство подлодки "Казань" началось в 2009 году, а на воду она была спущена в 2017 году.