Эстония получила от американцев военную помощь на 13 миллионов долларов

Союз обороны и департамент полиции пограничной охраны Эстонии получили от США оборудование на 13 миллионов долларов.

Как сообщает издание rubaltic. ru, первую партию оборудования американцы передали 26 января. Тогда Эстония получила портативные средства радиосвязи, модифицированные бинокли, а также запчасти для приборов ночного видения и радиооборудования общей стоимостью около восьми миллионов долларов.

Следующую партию оборудования эстонская сторона получила в минувшие выходные. В частности, эстонцы получили от США бронежилеты и инфракрасные камеры на пять миллионов долларов.

Отмечается, что данная военная помощь была оказана Эстонии в рамках программы Европейского командования вооруженных сил США.