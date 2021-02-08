В США признали отставание своего ядерного арсенала от российского

Генерал армии США рассказал об отставании американского ядерного арсенала от российского.

Как сообщает издание voennoedelo. com, соответствующее заявление сделал бывший глава сухопутных войск США, генерал Джек Кин. Он отметил, что ядерный арсенал США находится в "плаченом состоянии", темпы его модернизации низкие, в то время как Россия уже практически завершила модернизацию своих ядерных сил.

Кроме того, по мнению Кина, американцам следует нарастить и арсенал неядерного вооружения, чтобы не отставать от России и Китая. В частности, генерал сообщил, что США следует нарастить количество противокорабельных и наступательных ракет.