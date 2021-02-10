Индия и Китай отводят войска от совместной границы

Китай и Индия начали отвод своих войск от совместной границы в в районе озера Пангонг-Цо.

Как сообщает ТАСС, отвод войск осуществляется в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями.

"Обе стороны одновременно приступили к запланированному отводу войск от границы в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе девятого раунда переговоров на уровне командующих армиями", — цитирует агентство сообщение минобороны Китая.

Ситуация на границе Китая и Индии в в районе Восточного Ладакха обострилась летом прошлого года. Тогда в результате столкновений погибли 20 индийских военных и 45 китайских военнослужащих. После этого стороны нарастили военные группировки в данном районе.