Военное ведомство США заключило контракт на разработку новейших беспилотников для ведения воздушного боя.
Как сообщает издание ianed. ru, по данной разработке Пентагон заключил контракт с компаниями General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
Предполагается, что данные БПЛА будут иметь в качестве вооружения самонаводящиеся ракеты класса "воздух-воздух". Запускать беспилотники планируют с обычного самолёта, что позволит снизить риск для пилотируемых машин, а также увеличить дальность поражения целей.
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