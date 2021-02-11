США разрабатывают новейший беспилотник для ведения воздушного боя

Военное ведомство США заключило контракт на разработку новейших беспилотников для ведения воздушного боя.

Как сообщает издание ianed. ru, по данной разработке Пентагон заключил контракт с компаниями General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Предполагается, что данные БПЛА будут иметь в качестве вооружения самонаводящиеся ракеты класса "воздух-воздух". Запускать беспилотники планируют с обычного самолёта, что позволит снизить риск для пилотируемых машин, а также увеличить дальность поражения целей.