Венгрия получила первую партию бронетехники от Турции

Венгрия получила первую партию турецких бронеавтомобилей Ejder Yalcin с колёсной формулой 4х4.

Как сообщает издание evo-rus.com, во время церемонии передачи техники министр обороны Венгрии Тибор Бенко отметил, что помимо 10 полученных впервой партии автомобилей, страна в дальнейшем получит ещё 40 таких бронемашин.

Отмечается, что Венгрия стала первым государством в Европе и шестым в мире, кто выбрал для удовлетворения своих военных потребностей бронеавтомобиль Ejder Yalcin. Планируется, что данная бронемашина будет использоваться венграми в качестве основного многоцелевого бронеавтомобиля.