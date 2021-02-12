Зеленский обвинил ополченцев в попытках сорвать перемирие на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил самопровозглашённые ДНР и ЛНР в попытках срыва перемирия на Донбассе.

Как сообщает издание voennoedelo. com, такое заявление опубликовано на официальном сайте украинского лидера.

Президент заявил, что украинские военные, находящиеся в регионе, соблюдая перемирие, имеют право отвечать на любые проявления вооружённой агрессии.

"Если идет снайперское уничтожение наших военных — они должны найти адекватный ответ тем снайперам. Они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить",- цитирует издание Зеленского.

Кроме того, по словам президента, в соблюдении режима прекращения огня заинтересован только Киев, поэтому военные не получат от него прямого приказа атаковать ополченцев.