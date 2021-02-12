Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Раскрыты противораковые свойства зелёного чая
Биологи: вакцинация обезьян поможет предотвратить новую пандемию
Швеция захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по биатлону
В Петербурге подвели итоги тестирования бескондукторной системы
Понсиулома выиграл спринт чемпионата мира по биатлону
Китайские СМИ в восторге от российских ракет Х-32 и "Кинжал"
Кардиолог назвал идеальные показатели артериального давления
Депутат Мосгордумы: памятник Дзержинскому на Лубянке надо восстановить
Латыпов показал лучший результат среди россиян в спринте ЧМ

Украина представила новый барабанный гранатомёт своего производства

Силовые структуры » Министерство обороны

Украина провела презентацию нового барабанного гранатомёта собственного производства "Шустер-40".

Как сообщает издание newinform. com, новое оружие было представлено на полигоне Новые Петровцы. Отмечается, что на данном этапе речь идёт о полицейской версии гранатомёта.

"Шустер-40" был разработан украинским военным предприятием "Маяк". Оружие имеет калибр 40 миллиметров, в качестве основного боеприпаса используется осколочная граната ВОГ-25. Барабан рассчитан ан шесть снарядов. Отмечается, что гранатомёт можно оснастить пистолетной рукояткой и прибором ночного видения.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Воины Облаков пали, но не покорились инкам
Эхо русско-японской войны 1904-1905 годов отзывается по сей день
Раскрыты противораковые свойства зелёного чая
Украина представила новый барабанный гранатомёт своего производства
Биологи: вакцинация обезьян поможет предотвратить новую пандемию
Великобритания и Эстония проводят совместные учения в суровых условиях
Швеция захватила лидерство в медальном зачёте ЧМ по биатлону
В Петербурге подвели итоги тестирования бескондукторной системы
Почему из вундеркиндов не вырастают гении
Понсиулома выиграл спринт чемпионата мира по биатлону
Популярное
Кремль
Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление

Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.

Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Российский шоу-бизнес
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Фигурное катание
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Российский шоу-бизнес
Суд рассекретил настоящую фамилию Евгения Петросяна 
Игорь Буккер Воины Облаков пали, но не покорились инкам Игорь Буккер Любовь Степушова Лукашенко провёл съезд: впечатление тяжёлое Любовь Степушова Василий Амирджанов Конституции могут понадобиться новые поправки Василий Амирджанов
Общество
С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код
Биатлон
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Биатлон
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников