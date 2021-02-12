Украина представила новый барабанный гранатомёт своего производства

Украина провела презентацию нового барабанного гранатомёта собственного производства "Шустер-40".

Как сообщает издание newinform. com, новое оружие было представлено на полигоне Новые Петровцы. Отмечается, что на данном этапе речь идёт о полицейской версии гранатомёта.

"Шустер-40" был разработан украинским военным предприятием "Маяк". Оружие имеет калибр 40 миллиметров, в качестве основного боеприпаса используется осколочная граната ВОГ-25. Барабан рассчитан ан шесть снарядов. Отмечается, что гранатомёт можно оснастить пистолетной рукояткой и прибором ночного видения.