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Баллистические ракеты могли доставить на российскую авиабазу в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии могли доставить баллистические ракеты. Такие предположения делают СМИ о доставленных ранее на базу грузах.

Как сообщает издание actualnews. org, несколько дней назад военно-транспортные самолёты Ирана совершили несколько рейсов с посадкой на российской военной базе. Официальной информации о том, какой груз мог быть ими доставлен, на данный момент нет, однако ряд СМИ полагают, что это могли быть баллистические ракеты малой дальности.

Утверждается, что данные боеприпасы могут понадобится Ирану для нанесения ударов по протурецким формированиям джихадистов. Эксперты полагают, что использование Ираном баллистических ракет против боевиков может обернуться серьёзным уроном для последних.

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Автор: Максим Щегольков
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