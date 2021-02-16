Эксперты уверены, что США не смогут убедить Турцию отказаться от покупки российских ЗРК С-400. Для турецкой стороны это невыгодно ни экономически, ни политически, заявил РИА "Новости" программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев

"Пока этот призыв никак не повлияет, потому что системы уже куплены, они уже стоят на вооружении в Турции. Американцам нужно будет какие-то экстраординарные усилия предложить для того, чтобы турок в этом переубедить. Предложить им, например, альтернативные системы Patriot. И потом, если турки откажутся сейчас от С-400 и откажутся от выполнения дальнейших контрактов с Москвой и обязательств, они должны будут заплатить штраф… Для Турции это невыгодно ни экономически, ни политически, потому что США ничего не предлагают взамен", — пояснил эксперт.