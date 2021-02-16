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Один человек погиб во время ракетной атаки в Ираке

Силовые структуры » Министерство обороны

Во время ракетного обстрела в районе аэропорта Эрбиля в Ираке погиб один человек, ещё несколько получили ранения.

Как сообщает издание regnum. ru, в данном районе расположена американская военная база.

"Один гражданский служащий убит, пятеро служащих получили ранения, ещё один солдат ВС США пострадал", — приводит издание слова официального представителя возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Уэйна Маротто.

Отмечается, что район, подвергнутый ракетному обстрелу вечером 15 февраля, является столицей Иракского Курдистана. Известно, что по нему было выпущено как минимум три ракеты.

 

 

 

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Автор: Максим Щегольков
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