ВКС России помогли уничтожить боевиков и их вооружение в Сирии

Российские ВКС помогли правительственным войскам Сирии уничтожить террористов и их вооружение.

Как сообщает издание lenta. ru, склад оружия и боеприпасов террористов запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ находился в провинции Холмс.

"В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения", — цитирует издание представителя группировки войск Вооруженных сил России в САР.

В ходе операции было уничтожено 36 автоматов и пулемётов, семь крупнокалиберных пулемётов, станковый гранатомёт и 28 гранат, 87 мин и гранат, установка ПТУР, 22 тысячи боеприпасов и 40 килограммов взрывчатых веществ.