Российские ВКС помогли правительственным войскам Сирии уничтожить террористов и их вооружение.
Как сообщает издание lenta. ru, склад оружия и боеприпасов террористов запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ находился в провинции Холмс.
"В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения", — цитирует издание представителя группировки войск Вооруженных сил России в САР.
В ходе операции было уничтожено 36 автоматов и пулемётов, семь крупнокалиберных пулемётов, станковый гранатомёт и 28 гранат, 87 мин и гранат, установка ПТУР, 22 тысячи боеприпасов и 40 килограммов взрывчатых веществ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Всебелорусское народное собрание завершилось без сенсаций и даже намёков на изменение ситуации. Хотя эксперты говорят: присоединение Белоруссии "на носу"...