Оперативно-мобилизационные сборы ВМФ проходят в Севастополе

В Севастополе стартовали оперативно-мобилизационные сборы Военно-морского флота России.

"Сборы посещают командование всех флотов, главное командование, представители учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Мы обмениваемся мнениями, передовым опытом, наглядно смотрим вооружение. Все это дает толчок к развитию, помогает и в оперативной, и в боевой подготовке. К концу года сборы завершаются проведением масштабных учений", — приводит издание ruinformer. com высказывание Главкома ВМФ РФ Николая Евменова.

Кроме того, Евменов отметил, что в планы военного ведомства входит перевооружение надводных, подводных сил, береговых войск и морской авиации. Работы в этом направлении, по словам Главкома, идут в плановом порядке.