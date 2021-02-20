Американский конгресс одобрил транш помощи Украине в сфере безопасности

Американский конгресс одобрил первый транш в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности.

Как сообщает издание kp. ua, об этом сообщил глава американского военного ведомства Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Андреем Тараном.

"Андрей Таран ознакомил с ситуацией касательно безопасности в Украине и вокруг ее границ. Во время разговора главы ведомств обсудили вопросы оборонной реформы и прогресса по ключевым направлениям. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин проинформировал об одобрении Конгрессом США первого транша помощи со стороны американских партнеров в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI)", — цитирует издание сообщение минобороны Украины.

Отмечается, что летом прошедшего года американский конгресс утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год в размере 250 миллионов долларов.