Аналог Toyota Land Cruiser создадут на базе военного броневика "Стрела"

На базе военного броневика "Стрела" создадут гражданский внедорожник, который будет являться аналогом Toyota Land Cruiser.

Как сообщает vesti. ru, об этом сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Он сообщил, что "Стрела" является перспективной разработкой и в будущем должна стать основным командирским автомобилем российской армии.

При том, что "Стрела" будет вдвое легче бронеавтомобиля "Тигр", она будет обладать более совершенной противоминной защитой и сможет развивать скорость до 155 кмч.

Красовицкий отметил, что машина будет востребована и на гражданском рынке. Кроме того, в серию войдёт бронированный аналог, предназначенный, в том числе, для передвижения по воде.