Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Оперативно-мобилизационные сборы ВМФ проходят в Севастополе
Норвегия досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ по биатлону
ВСУ впервые крупно обстреляли территорию ЛНР
Россия взяла бронзу в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Минобороны заключило контракт на поставку беспилотников "Альтиус-РУ"
Депутаты Мосгордумы поспорили о "дистанте"
Стали известны сроки испытаний гиперзвуковой ракеты "Гремлин"
Хабиб рассказал, как попал в реанимацию со свинкой перед боем с Гэтжи
Ксения Собчак предостерегла себя от ошибок прошлого

Аналог Toyota Land Cruiser создадут на базе военного броневика "Стрела"

Силовые структуры » Министерство обороны

На базе военного броневика "Стрела" создадут гражданский внедорожник, который будет являться аналогом Toyota Land Cruiser.

Как сообщает vesti. ru, об этом сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Он сообщил, что "Стрела" является перспективной разработкой и в будущем должна стать основным командирским автомобилем российской армии.

При том, что "Стрела" будет вдвое легче бронеавтомобиля "Тигр", она будет обладать более совершенной противоминной защитой и сможет развивать скорость до 155 кмч.

Красовицкий отметил, что машина будет востребована и на гражданском рынке. Кроме того, в серию войдёт бронированный аналог, предназначенный, в том числе, для передвижения по воде.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Боевые расчёты С-400 заступят на дежурство на Сахалине
Оперативно-мобилизационные сборы ВМФ проходят в Севастополе
Норвегия досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ по биатлону
ВСУ впервые крупно обстреляли территорию ЛНР
Россия взяла бронзу в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Дюймовочка: покорная девочка выходит в большую жизнь
Минобороны заключило контракт на поставку беспилотников "Альтиус-РУ"
Подлинность папируса со стихами Сафо поставлена под сомнение
Депутаты Мосгордумы поспорили о "дистанте"
Стали известны сроки испытаний гиперзвуковой ракеты "Гремлин"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины

Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.

"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Сергея Лаврова подменили?
Мир. Новости мира
Сергея Лаврова подменили?
Биатлон
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов
Здоровье и профилактика
Врач назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка
Биатлон
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников