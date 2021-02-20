На базе военного броневика "Стрела" создадут гражданский внедорожник, который будет являться аналогом Toyota Land Cruiser.
Как сообщает vesti. ru, об этом сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Он сообщил, что "Стрела" является перспективной разработкой и в будущем должна стать основным командирским автомобилем российской армии.
При том, что "Стрела" будет вдвое легче бронеавтомобиля "Тигр", она будет обладать более совершенной противоминной защитой и сможет развивать скорость до 155 кмч.
Красовицкий отметил, что машина будет востребована и на гражданском рынке. Кроме того, в серию войдёт бронированный аналог, предназначенный, в том числе, для передвижения по воде.
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