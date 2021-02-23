Украинские войска намерены провести учения на границе с Крымом. ВСУ отработают уничтожение вражеского десанта.
Как сообщает издание "Военное дело", о планах по проведению манёвров официально заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
"Главная цель украинских учений — это совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья", — цитирует издание Наева.
Отмечается, что подразделения ПВО будут отрабатывать навыки по обнаружению и уничтожению вражеского спецназа.
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