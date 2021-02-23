Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Большинство мужчин хотели бы получить на 23 февраля деньги
Школьники рассказали, кого считают своими героями
В Мьянме обнаружили новый тип змей
Россияне стали чаще покупать подержанную одежду
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Биткоин ожидает коррекция и падение стоимости
Анна Нетребко отказалась петь в медицинской маске
Вдовец Легкоступовой сменил замки в квартире покойной жены
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой

В марте Украина проведёт учения на границе с Крымом

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские войска намерены провести учения на границе с Крымом. ВСУ отработают уничтожение вражеского десанта.

Как сообщает издание "Военное дело", о планах по проведению манёвров официально заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Главная цель украинских учений — это совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья", — цитирует издание Наева.

Отмечается, что подразделения ПВО будут отрабатывать навыки по обнаружению и уничтожению вражеского спецназа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Впавшая в кому россиянка скончалась в Египте
Взрыв произошёл на газопроводе в Оренбургской области
Большинство мужчин хотели бы получить на 23 февраля деньги
Школьники рассказали, кого считают своими героями
В Мьянме обнаружили новый тип змей
Россияне стали чаще покупать подержанную одежду
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Биткоин ожидает коррекция и падение стоимости
Анна Нетребко отказалась петь в медицинской маске
Вдовец Легкоступовой сменил замки в квартире покойной жены
Популярное
Новости Украины
В Киеве раскрыли план по Донбассу

В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли принцип, которого придерживается Киев в урегулировании конфликта в Донбассе.

В Киеве раскрыли план по Донбассу
Кадыров рассказал о встрече с украинским вице-премьером
Бывший СССР
Кадыров рассказал о встрече с украинским вице-премьером
Российский шоу-бизнес
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Зарубежный
Миро рассказала о возможной судьбе принца Гарри в случае развода
Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Василий Амирджанов Разгон демонстраций посчитали "уроком мужества" Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Киселёв предупредил Бортич об опасности призывов к митингам
Российский шоу-бизнес
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
Общество
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников