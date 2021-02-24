Стартовали серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска

Уралвагонзавод и Министерство обороны России заключили долгосрочный контракт на производство и поставку танков Т-90М "Прорыв".

Как сообщает издание sm. news, первые образцы данной бронемашины были поставлены на вооружение Таманской дивизии в прошедшем году. Планируется, что Т-90М "Прорыв" станет основным боевым российским танком.

"Т-90М — это сейчас самая совершенная машина семейства Т-90. Ее создание — это довольно большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели был реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк вполне способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций", — цитирует издание главу концерна Александра Потапова.