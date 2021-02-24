Жители Японии отреагировали на размещение Россией средств РЭБ на Курильских островах.
Как сообщает издание gazeta. ru, соответствующая публикация появилась в издании Sankei Shimbun. В материале отмечается, что Россия обладает мощным потенциалом в ведении электронной и электромагнитной войны.
Пользователи активно прокомментировали данную публикацию.
"Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!" — приводит издание комментарий пользователя под ником 346.
Другие пользователи напротив, призвали японцев быть несколько сдержаннее.
"Остыньте немного! А то дождетесь, что русские разместят на "северных островах" еще и ядерные ракеты!" — цитирует gazeta. ru пользователя под ником gsk.
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