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В Японии отреагировали на размещение российских средств РЭБ на Курилах

Силовые структуры » Министерство обороны

Жители Японии отреагировали на размещение Россией средств РЭБ на Курильских островах.

Как сообщает издание gazeta. ru, соответствующая публикация появилась в издании Sankei Shimbun. В материале отмечается, что Россия обладает мощным потенциалом в ведении электронной и электромагнитной войны.

Пользователи активно прокомментировали данную публикацию.

"Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!" — приводит издание комментарий пользователя под ником 346.

Другие пользователи напротив, призвали японцев быть несколько сдержаннее.

"Остыньте немного! А то дождетесь, что русские разместят на "северных островах" еще и ядерные ракеты!" — цитирует gazeta. ru пользователя под ником gsk.

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Автор: Максим Щегольков
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