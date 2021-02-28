В Турции усомнились в эффективности российских РЭБ против своих БПЛА

В Турции высказали мнение о том, что российские системы РЭБ не смогут эффективно бороться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

Как сообщает издание lenta. ru, соответствующее заявление сделал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар. Он рассказал, что турецкие беспилотники защищены от средств РЭБ, и поэтому "всегда будут в воздухе".

"Российские системы радиоэлектронной борьбы не могли остановить Bayraktar TB2 даже на час", — приводит издание цитату Байрактара.

В то же время, ранее индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщал, что в России создана собственная линейка беспилотников-камикадзе.