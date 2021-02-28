Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минприроды Германии поддержало "Северный поток-2"
Тихановская считает, что Лукашенко покинет пост президента весной
МИД РФ указал на дискриминацию русскоязычного населения на Украине
Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал вкладываться в акции
Применение вакцины компании Johnson & Johnson одобрили в США
Компания Chery объявила пожизненную гарантию на свои двигатели в Китае
Командир избил солдата за неспособность собрать пулемёт
Пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом в Ташкенте
Соревнования по дзюдо в Дагестане закончились массовой дракой

В Турции усомнились в эффективности российских РЭБ против своих БПЛА

Силовые структуры » Министерство обороны

В Турции высказали мнение о том, что российские системы РЭБ не смогут эффективно бороться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

Как сообщает издание lenta. ru, соответствующее заявление сделал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар. Он рассказал, что турецкие беспилотники защищены от средств РЭБ, и поэтому "всегда будут в воздухе".

"Российские системы радиоэлектронной борьбы не могли остановить Bayraktar TB2 даже на час", — приводит издание цитату Байрактара.

В то же время, ранее индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщал, что в России создана собственная линейка беспилотников-камикадзе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Порошенко заявил, что Россия обманула крымчан
Минприроды Германии поддержало "Северный поток-2"
Тихановская считает, что Лукашенко покинет пост президента весной
МИД РФ указал на дискриминацию русскоязычного населения на Украине
Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал вкладываться в акции
Применение вакцины компании Johnson & Johnson одобрили в США
Компания Chery объявила пожизненную гарантию на свои двигатели в Китае
Командир избил солдата за неспособность собрать пулемёт
Пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом в Ташкенте
Соревнования по дзюдо в Дагестане закончились массовой дракой
Популярное
Российский шоу-бизнес
Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова

Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова
В Интернете появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
Российский шоу-бизнес
В Интернете появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
Мир. Новости мира
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Мир. Новости мира
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Новости медицины
Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок
Российский шоу-бизнес
Апина объяснила, почему Мурат Насыров покончил с собой
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Новости спорта
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников