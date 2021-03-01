Украина перебрасывает в Донбасс военную технику и боеприпасы

Украина перебрасывает на Донбасс железнодорожные составы с военной техникой, вооружением и боеприпасами.

Как сообщает издание actualnews. org, по мнению экспертов факты переброски большого количества вооружения и техники могут свидетельствовать о том, что Украина избрала силовой сценарий решения вопроса на Донбассе.

Известно, что в Донбасс направляются танки, артиллерия, БМП, боеприпасы, а также дополнительные силы личного состава. Отмечается, что на сопредельных с зоной конфликта территориях уже находится украинская бронетехника и реактивная артиллерия.

Эксперты полагают, что это может означать подготовку к масштабной операции.