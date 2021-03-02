Американцы признали красоту российского истребителя Су-35

Красоту российского истребителя Су-35 поколения 4++ признало американское общество. По крайней мере, так показал опрос читателей издания Defence Blog — крылатая машина из России на второй строчке рейтинга внешности.

"Сушка" (14% голосов) уступила лишь американскому F-22 Raptor (40%), обойдя в итоге "француза" Rafale (13%), еще одного "американца" F-15 Eagle (12%) и состоящего на вооружении в Евросоюзе Typhoon (5%). Помимо первой пятерки, можно было отдать свой голос за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги, это одна из основных боевых машин отечественных ВВС.

В январе 2021 года такой самолет отметился как участник довольно остроумного "перехвата" американского самолёта-разведчика в Сирии, пролетев над ним "вверх ногами".