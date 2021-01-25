Су-35 пролетел над американским военным самолётом....вверх ногами

Необычный перехват американского самолёта-разведчика в Сирии истребителем Су-35 возмутил военных США.
По данным информационного сайта Avia. pro, самолёт P-8 "Посейдон" вторгся в воздушное пространство в восточном Средиземноморье у границы Сирии с целью сбора данных о российской военной группировке.
Появление Су-35 поначалу не произвело на разведчиков впечатления. Тогда наш пилот предпринял необычный маневр:
После этого противолодочный самолёт — разведчик ВВС США вынужден был развернуться и ретироваться обратно на свою базу.
"После инцидента российских лётчиков, совершенно ожидаемо, обвинили в "неправильных" действиях", — отмечает Avia. pro.
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