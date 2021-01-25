Су-35 пролетел над американским военным самолётом....вверх ногами

Необычный перехват американского самолёта-разведчика в Сирии истребителем Су-35 возмутил военных США.

По данным информационного сайта Avia. pro, самолёт P-8 "Посейдон" вторгся в воздушное пространство в восточном Средиземноморье у границы Сирии с целью сбора данных о российской военной группировке.

Появление Су-35 поначалу не произвело на разведчиков впечатления. Тогда наш пилот предпринял необычный маневр:

перевернув свою машину в воздухе, он пролетел в нескольких метрах от кабины пилота "Посейдона".

После этого противолодочный самолёт — разведчик ВВС США вынужден был развернуться и ретироваться обратно на свою базу.