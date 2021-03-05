Два подводных крейсера могут заложить на "Севмаше" ко Дню Победы

В честь Дня Победы 9 мая 2021 года на заводе "Севмаш" намерены заложить атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".

Так ТАСС сообщил источник в оборонной промышленности, официального подтверждения пока нет. Согласно этой информации, корабли будут сданы в 2026 и 2027 годах. Каждый крейсер будет вооружен 16 межконтинетальными баллистическими ракетами "Булава".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" оснастят шестью гиперзвуковыми зенитными ракетами.