В честь Дня Победы 9 мая 2021 года на заводе "Севмаш" намерены заложить атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".
Так ТАСС сообщил источник в оборонной промышленности, официального подтверждения пока нет. Согласно этой информации, корабли будут сданы в 2026 и 2027 годах. Каждый крейсер будет вооружен 16 межконтинетальными баллистическими ракетами "Булава".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" оснастят шестью гиперзвуковыми зенитными ракетами.
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