Российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" оснастят шестью гиперзвуковыми зенитными ракетами.
Как сообщает издание chto-proishodit.ru, на комплекс ПВО установят шесть гиперзвуковых зенитных ракет ввиду того, что ракеты, которые используются для российского комплекса "Гермес" являются идентичными с теми, что используются для "Панцирь-С".
Данные боеприпасы позволяют поражать наземные цели, что существенно расширяет диапазон применения комплексов "Панцирь-С".
Отмечается, что гиперзвуковые ракеты позволяют поражать цели в течение 20 секунд.
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