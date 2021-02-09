Российский комплекс ПВО "Панцирь-С" получит шесть гиперзвуковых ракет

Российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" оснастят шестью гиперзвуковыми зенитными ракетами.

Как сообщает издание chto-proishodit.ru, на комплекс ПВО установят шесть гиперзвуковых зенитных ракет ввиду того, что ракеты, которые используются для российского комплекса "Гермес" являются идентичными с теми, что используются для "Панцирь-С".

Данные боеприпасы позволяют поражать наземные цели, что существенно расширяет диапазон применения комплексов "Панцирь-С".

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты позволяют поражать цели в течение 20 секунд.