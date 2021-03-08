Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США

Концепция тихоокеанского НАТО, нацеленная на Китай — это тактика волчьей стаи.

В статье с аналогичным названием китайский военный эксперт Сун Чжунпин ответил на предложение американского журнала The National Interest создать "тихоокеанское НАТО" для противодействия Китаю.

В ней говорилось, что "объединенные вооруженные силы США, Японии, Австралии и Индии, безусловно, могут помочь сдержать Китай с точки зрения простой численности, не говоря уже о скоординированных воздушных и морских операциях".

Сун Чжунпин в Global Times отмечает, что со времен Второй мировой войны для США стало обычной практикой образовывать альянсы. Он называет три причины такой политики:

США хотят быть на "моральной высоте",

Вашингтон считает, что заключение альянса повысит шансы в его пользу,

Вашингтон надеется, что другие страны смогут ему помочь разделить "огромное бремя усилий" по отправке войск и операционным расходам.

"Проще говоря, США перенимают тактику волчьей стаи. США считают себя альфа самцом стаи и надеются, что еще больше стран присоединятся к ним в качестве участников стаи. Чем их больше в стае, тем больше шансов, что, по мнению США, она сложится сама с собой".

Однако, пишет китайский военный эксперт, ключевая проблема в том, что упомянутые четыре страны "не смотрят в одном и том же направлении", и сомнительна общность их интересов.

"Например, несмотря на пограничные трения с Китаем, Индия глубоко понимает, что ее экономическое развитие зависит от Китая. Япония тоже не может жить без огромного китайского рынка. Оставаться в некотором роде нейтральным государством, не принимая чью-либо сторону, отвечает интересам Японии. Австралия — твердый последователь США, но из-за ее ограниченной силы и влияния, Китай она несильно раздражает", — пишет автор.

Сун Чжунпин далее отмечает, что американский журнал предлагает присоединить к альянсу Тайвань и разработать соглашение, отчасти аналогичное статье 5 НАТО о коллективной безопасности.

Китай не боится этой возможности и оставляет за собой возможность "применить все необходимые меры и не допустить поддержку сепаратистов", указывает эксперт.

"Китай не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе и будет без колебаний сражаться даже перед лицом сильного врага. США не должны недооценивать ситуацию, как и другие страны, — пишет автор.

По его словам, Китай, "усиливая подготовку к военной борьбе и обучая войска", готовится нанести удар по "сепаратистским силам Тайваня", которые когда-нибудь могут встать на "путь независимости". В этом сценарии НОАК будет использовать "быстрые и интенсивные" методы для решения тайваньского вопроса, независимо от того, кто вмешается, предупредил Сун Чжунпин.

Global Times считается на Западе официальным рупором КПК, вещающим на английском языке.