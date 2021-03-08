Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Колумбия распродала 61% своего золотого запаса
Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой (видео)
Северная Македония получила "Спутник V" курьерской доставкой
Германию предупредили: Россия самый главный враг
Инвесторы массово выводят биткоин на свои кошельки
Росгосцирк лицемерно скорбит по дрессировщику львов Борису Бирюкову
Все погибшие в ДТП под Самарой были очень молодыми людьми (видео)
Не только Dogecoin создали ради шутки. Есть и другие подобные ему
Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину

Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США

Силовые структуры » Министерство обороны

Концепция тихоокеанского НАТО, нацеленная на Китай — это тактика волчьей стаи.

Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США

В статье с аналогичным названием китайский военный эксперт Сун Чжунпин ответил на предложение американского журнала The National Interest создать "тихоокеанское НАТО" для противодействия Китаю.

В ней говорилось, что "объединенные вооруженные силы США, Японии, Австралии и Индии, безусловно, могут помочь сдержать Китай с точки зрения простой численности, не говоря уже о скоординированных воздушных и морских операциях".

Сун Чжунпин в Global Times отмечает, что со времен Второй мировой войны для США стало обычной практикой образовывать альянсы. Он называет три причины такой политики:

  • США хотят быть на "моральной высоте",
  • Вашингтон считает, что заключение альянса повысит шансы в его пользу,
  • Вашингтон надеется, что другие страны смогут ему помочь разделить "огромное бремя усилий" по отправке войск и операционным расходам.

"Проще говоря, США перенимают тактику волчьей стаи. США считают себя альфа самцом стаи и надеются, что еще больше стран присоединятся к ним в качестве участников стаи. Чем их больше в стае, тем больше шансов, что, по мнению США, она сложится сама с собой".

Однако, пишет китайский военный эксперт, ключевая проблема в том, что упомянутые четыре страны "не смотрят в одном и том же направлении", и сомнительна общность их интересов.

"Например, несмотря на пограничные трения с Китаем, Индия глубоко понимает, что ее экономическое развитие зависит от Китая. Япония тоже не может жить без огромного китайского рынка. Оставаться в некотором роде нейтральным государством, не принимая чью-либо сторону, отвечает интересам Японии. Австралия — твердый последователь США, но из-за ее ограниченной силы и влияния, Китай она несильно раздражает", — пишет автор.

Сун Чжунпин далее отмечает, что американский журнал предлагает присоединить к альянсу Тайвань и разработать соглашение, отчасти аналогичное статье 5 НАТО о коллективной безопасности.

Китай не боится этой возможности и оставляет за собой возможность "применить все необходимые меры и не допустить поддержку сепаратистов", указывает эксперт.

"Китай не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе и будет без колебаний сражаться даже перед лицом сильного врага. США не должны недооценивать ситуацию, как и другие страны, — пишет автор.

По его словам, Китай, "усиливая подготовку к военной борьбе и обучая войска", готовится нанести удар по "сепаратистским силам Тайваня", которые когда-нибудь могут встать на "путь независимости". В этом сценарии НОАК будет использовать "быстрые и интенсивные" методы для решения тайваньского вопроса, независимо от того, кто вмешается, предупредил Сун Чжунпин.

Global Times считается на Западе официальным рупором КПК, вещающим на английском языке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Компания "MicroStrategy" не смотря ни на что инвестирует в биткоин
Группа Little Big  из Петербурга опубликовала новый клип (видео)
Колумбия распродала 61% своего золотого запаса
Полиция оправдала протестную акцию снеговиков
Кто возглавил список рептилий-убийц
Банкротство или рефинансирование: что выбрать в сложной ситуации
Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой (видео)
Северная Македония получила "Спутник V" курьерской доставкой
Германию предупредили: Россия самый главный враг
Инвесторы массово выводят биткоин на свои кошельки
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"

Видео с выходкой телеведущей стремительно распространяется в Сети.

Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Новости Белоруссии
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Евросоюз
Германию предупредили: Россия самый главный враг
Новости Украины
Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину
Василий Амирджанов Полиция оправдала протестную акцию снеговиков Василий Амирджанов Игорь Буккер Кто возглавил список рептилий-убийц Игорь Буккер Павел Новиков Банкротство или рефинансирование: что выбрать в сложной ситуации Павел Новиков
Человеческий фактор
Все погибшие в ДТП под Самарой были очень молодыми людьми (видео)
Российский шоу-бизнес
Газманов хотел покормить птиц, но закончилось всё кровопролитием
Собчак попыталась оправдать слова матери о бомжеватых пикетчиках
Российский шоу-бизнес
Собчак попыталась оправдать слова матери о бомжеватых пикетчиках
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников